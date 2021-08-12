Празднование Дня города в Москве организуют с учетом эпидобстановки

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Москвы будут планировать праздничные мероприятия ко Дню города с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
"Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени - 11-12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил. Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан", - написал мэр.