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Пандемия COVID-19

Празднование Дня города в Москве организуют с учетом эпидобстановки

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, главным приоритетом является сохранение здоровья граждан

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Власти Москвы будут планировать праздничные мероприятия ко Дню города с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

"Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени - 11-12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил. Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан", - написал мэр.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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