Лавров: гражданская дипломатия окрепла с ослаблением межведомственных связей с Западом

СУДАК /Республика Крым/, 12 августа. /ТАСС/. Роль общественности в дипломатии многократно возросла с ослаблением прямого межведомственного диалога России со странами Запада. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера "Таврида".

"В условиях, когда межгосударственные связи так сильно подморожены нашими западными собеседниками, возрастает многократно значение связей по линии общественности, по линии гражданского общества - гуманитарные, культурные, студенческие обмены", - указал глава дипведомства.

Министр отметил, что, "несмотря на все эти заморозки", Россия организует с Англией, Японией, Италией, Францией, Австрией и рядом других западных стран "перекрестные годы искусства, литературы, языков, межрегионального сотрудничества" и научных обменов. "Огромное количество мероприятий в каждом их этих годов - десятки, сотни, - в которых участвуют представители науки и искусства, студенты, спортсмены", - продолжил Лавров.

По его словам, Россия открыта к сотрудничеству с западными партнерами в сферах взаимного интереса. "Мы всегда говорим: как только вы созреете, за нами дело не станет, - указал Лавров. - Там, где вы готовы и где нам интересно, мы многое уже делаем по ряду направлений, прежде всего по стратегической стабильности".

Глава дипведомства также призвал участников арт-кластера обратить внимание на "международные контакты со сверстниками с сопоставимыми проектами за рубежом", поскольку такое взаимодействие с учетом возросшего значения "общественной дипломатии во всех ее формах" будет "реальным вкладом" в российскую внешнюю политику. "Я настоятельно призываю об этом подумать. И наше министерство, и я лично буду готов такие контакты поощрять", - добавил министр.