Часть попавших в зону подтоплений крымчан получит выплаты из внебюджетных источников

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Части жителей Крыма, имущество которых было повреждено или утрачено во время июньского и июльского подтоплений, произведут выплаты из внебюджетных источников, сообщил в четверг в ходе прямой линии в эфире телеканала "Крым-24" глава республики Сергей Аксенов.

"Мы полностью подвели все итоги и договорились, что мы до 1 сентября выплатим людям, у нас около 17 млн рублей - это цифра, которую мы подвели. Размер ущерба в этих случаях превышает те суммы, которые были выплачены из республиканского бюджета - 10, 50 и 100 тыс. рублей. То есть люди не смогут за эти деньги восстановить свое утраченное хозяйство. Цена вопроса - около 17 млн рублей, деньги не из бюджета предоставлены, а за счет спонсорских средств", - сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что речь идет о тех случаях, когда невозможно выделить деньги напрямую из бюджета. При этом ряд поврежденных домов будут восстановлены по схеме, применявшейся при наводнении в Тулуне, за счет бюджетных средств, которые также будут выделены до 1 сентября.

"Вопрос поддержки предпринимателей - это общая субсидия будет на начало деятельности около 700 млн рублей на Керчь, Ялту, Ленинский и Бахчисарайский район", - добавил Аксенов.

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.