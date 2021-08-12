Аксенов заявил, что вакцина от коронавируса поставляется в Крым в достаточном количестве

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Поставки вакцин от коронавируса в Крым идут в достаточном количестве, сообщил в четверг на прямой линии в эфире телеканала "Крым-24" глава республики Сергей Аксенов.

"Вакцина в Крым поставляется в достаточном количестве, чтобы решить поставленные задачи. А нам нужно провакцинировать 1 млн человек", - сказал Аксенов.

По словам министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, в республику поступило около 500 тыс. доз всех четырех российских вакцин от коронавируса. Первый этап вакцинации в регионе прошли более 442 тыс. человек, второй - свыше 381 тыс. человек. В среднем в день вакцинируют 8-10 тыс. человек, этот показатель необходимо увеличить в два-три раза.