На Украине вновь проверят канал "Интер" за фильмы с запрещенными в стране актерами из РФ

КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил телеканалу "Интер" третью подряд внеплановую проверку за показ фильмов с российскими актерами. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный совет рассмотрел на заседании 12 августа результаты мониторинга ЗАО "Телеканал "Интер" (логотип "ИНТЕР") 26, 27, 28, 29, 31 июля и 3, 4 и 7 августа этого года и, обнаружив признаки нарушения украинского законодательства, назначил ему внеплановую невыездную проверку. Телеканал показывает фильмы с российскими актерами, входящими в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство", - отмечает Нацсовет.

По данным регулятора, в этот период в эфире "Интера" были продемонстрированы картины "Место встречи изменить нельзя" (1979) режиссера Станислава Говорухина, "Узник замка Иф" (1988) с Михаилом Боярским, "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978) с Михаилом Боярским, Ириной Алферовой, Алисой Фрейндлих, Олегом Табаковым, Борисом Клюевым, "По семейным обстоятельствам" (1978) с Евгением Стебловым, "Большая перемена" (1973) с Валентиной Талызиной.

Указанные артисты внесены в черный список украинского Минкульта за "незаконное посещение Крыма, участие в съемках на полуострове и в пропагандистских мероприятиях РФ, за поддержку российской агрессии против Украины". Новую проверку телеканалу назначили с 30 августа по 10 сентября 2021 года. Телеканал должен отправить регулятору документы и материалы для проведения проверки, а также свои объяснения.

Нацсовет отметил, что это уже третья проверка, назначенная "Интеру" за подобные нарушения. Решения о предыдущих проверках принимали 15 и 29 июля. "Очевидно, телеканал не реагирует на решения регулятора и продолжает игнорировать действующее законодательство Украины", - заявили в Нацсовете. При этом регулятор не уточняет, какие меры могут быть приняты против канала за выявленные нарушения.

В ходе предыдущего мониторинга эфира телеканала "Интер" регулятор зафиксировал демонстрацию пяти фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины. Это "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Гостья из будущего" (1984), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" (1981), "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" (1986) и "Место встречи изменить нельзя".

Киев не признает Крым российским

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.