Синоптики сообщили о надвигающемся на территорию Амурской области циклоне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Циклон на территории Амурской области будет действовать со следующей недели. Непогода принесет в регион дожди, местами сильные, сообщает в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"17 августа с северо-запада на территорию области ожидается выход циклона. Осадки до 18-25 мм в сутки предполагаются в Тындинском районе и на севере Зейского. 18-19 августа сильные осадки до 25-30 мм по всем северным районам, возможно по центральным", - цитирует пресс-служба директора Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Виталия Соловьева.

К Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Повреждено порядка 1 тыс. жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.