Посольство Израиля в Сингапуре осудило сравнение вакцинации с Холокостом

СИНГАПУР, 12 августа. /ТАСС/. Посольство Израиля в Сингапуре выступило с жесткой критикой в связи с появившимися публикациями в местных социальных медиа высказываний оппозиционного политика Брэда Боуэра, сравнившего вакцинацию против коронавируса с Холокостом. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Facebook заявлении дипмиссии.

"Посольство решительно осуждает циркулирующую информацию", - отмечается в сообщении. "Холокост был геноцидом, совершенным нацистским режимом, в результате чего были убиты 6 млн евреев. Проводить аналогии между кампанией по вакцинации, где есть очевидная польза для здоровья, чем могли воспользоваться миллиарды людей по всему миру, не только является дурным тоном, но и искажает правду о Холокосте и преуменьшает ужасы случившегося", - подчеркнули в посольстве.

"Мы призываем дважды подумать, прежде чем распространять подобный контент", - указали в дипмиссии.

Член оппозиционной Партии прогресса Сингапура, который в 2020 году участвовал во всеобщих парламентских выборах, во вторник опубликовал в Facebook и Instagram фотографию нацистского концлагеря в польском Освенциме. Публикация была сопровождена подписью: "Это началось не с газовых камер, а началось с того, что одна партия контролировала средства массовой информации. Одна партия разделила граждан на "нас" и "их" и призвала своих сторонников преследовать "других". Он также добавил, что "Сингапур теперь мы и они". На следующий день Боуэр вышел из партии, отметив, что "не намерен отказываться от своих взглядов по поводу вакцинации".

Власти Сингапура с 10 августа частично сняли социальные ограничения для полностью вакцинированных жителей, начав таким образом так называемый подготовительный этап жизни с COVID-19. В частности, со вторника сделавшие обе дозы прививок могут посещать кафе, рестораны, заниматься в тренажерных и спортивных залах. Аналогичные послабления касаются и детей до 12 лет. Кроме того, с 20 августа прибывающие в Сингапур из Австралии, Австрии, Германии, Италии, Канады, Норвегии, Республики Корея, Швейцарии при наличии двух доз вакцин смогут находиться на двухнедельном карантине в своих домах. Для остальных по-прежнему действует режим обязательной изоляции в специальных государственных центрах.

На сегодняшний день примерно 72% жителей получили обе дозы вакцин.