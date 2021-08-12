Эксперты предложили создать мультимедийную карту России с лекциями преподавателей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Лекции преподавателей, участвовавших в просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия", следует объединить и совместить с мультимедийной картой России. Это позволит в интерактивном формате изучать наследие страны, считает участница I сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия" из Ростова-на-Дону Светлана Усенко.

"У нас предложение - создать медийную карту России согласно педагогическим лекциям [преподавателей, участвовавших в просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия"] 2020 года и 2021 года, и 2022-го", - сообщила она в ходе онлайн-конференции, посвященной началу II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна - моя Россия".

Усенко отметила, что карта расширит возможности просвещения населения о культурном наследии и богатстве России. Кроме того, она считает, что карту можно распространять не только среди родителей и детей, проживающих в России, но и среди соотечественников за рубежом.

Предложение поддержала руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова, отметив, что все лекции находятся в открытом доступе в социальных сетях. "Нужно посмотреть, какие необходимы для этого ресурсы. <…> Мне кажется, это сегодня очень нужно. Пока у нас 85 лекций, базу сделали, они у нас находятся во "ВКонтакте", то есть открыты для просмотра", - сказала она.

Онлайн-экспедиция "Моя страна - моя Россия" - один из проектов платформы "Россия - страна возможностей", в рамках которого проводится серия онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики, посвященных просветительскому и этнокультурному туризму в России.

Платформу "Россия - страна возможностей" запустили на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" создали одноименную автономную некоммерческую организацию.