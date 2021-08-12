Медучреждения в курортной зоне Ялты планируют отремонтировать

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Фельдшерские пункты и местные амбулатории будут отремонтированы в курортных поселках, входящих в состав Большой Ялты, по договоренности с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг во время прямой линии на местном телеканале "Крым-24".

Большой Ялтой называют муниципалитет с центром в городе Ялта, всего же в него входят порядка 30 населенных пунктов, протяженность береговой линии - около 70 км.

"Со следующего года готовы приступить, с правительством РФ отработали инструменты ремонта ФАПов, амбулаторий, которые находятся в ялтинской зоне - это все ФМБА принадлежит, синхронизируем эту работу. Увеличим количество экипажей скорых, которые будут ялтинскую зону обслуживать", - рассказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что также власти республики решают подобные проблемы и в других районах, где медучреждения находятся в подчинении региона. При этом пока остается актуальным вопрос о дефиците медиков: региону не хватает около 700 врачей и 1,5 тыс. средних медицинских специалистов.

Аксенов также сообщил о выделении дополнительных средств на закупку лекарственных препаратов. "800 млн рублей дополнительно выделено на закупку лекарственных препаратов до конца года", - сказал он.

Глава Крыма накануне на заседании оперштаба республики сообщал, что в течение недели ежедневно будет направлять в прокуратуру региона поступающие к нему жалобы на отсутствие льготных и жизненно важных лекарств в аптеках республики. Он добавил, что ряды министерства здравоохранения к следующему заседанию штабу будут прорежены.