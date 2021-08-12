План по вакцинации от коронавируса в Самарской области выполнен на 59%

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Число жителей Самарской области, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса, достигло 900 тыс., завершили вакцинацию более 730 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на пресс-конференции "Самарского областного вещательного агентства"..

"Сегодня мы перешагнули планку 900 тыс. жителей, [они] уже получили вакцинацию одним компонентом. Более 730 тыс. уже завершили вакцинацию. Всего наш план - это более 1,5 млн жителей для достижения 60-процентного охвата. На сегодняшний день мы исполнили 59% от этого плана. Нам еще предстоит провакцинировать около 600 тыс. жителей", - сказал министр.

Бенян отметил, что эти показатели отражают минимальный уровень вакцинации, который позволит сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу. После достижения минимума необходимо продолжить вакцинацию, пока непривитыми останутся только те, у кого есть противопоказания. Министр здравоохранения отметил, что в некоторых муниципалитетах, несмотря на завершение 60-процентного плана, вакцинация не прекращается.

"На сегодняшний день средние темпы [прививочной кампании составляют] около 9 тыс. вакцинаций в сутки. При этом [наблюдается] достаточно большая амплитуда - от 14 тыс. в пиковые дни, до 3-4 тыс. - в выходные дни", - рассказал Бенян. Министр добавил, что на некоторых пунктах вакцинации образуются стихийные очереди, и напомнил, что в регионе действует 10 круглосуточных пунктов. "Увеличение темпов позволит к 15 сентября, а срок был до середины сентября, достичь 60% охвата, поэтому нам предстоит большая интенсивная работа. Мы прошли только экватор", - сообщил Бенян.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 12 августа в Самарской области зарегистрировано более 81,8 тыс. случаев коронавируса. Медики вылечили более 73 тыс. человек, еще более 2,8 тыс. пациентов умерли.