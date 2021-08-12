На развитие парка скульптора Намдакова в Забайкалье необходимо более 100 млн рублей

ЧИТА, 12 августа. /ТАСС/. Российский скульптор, художник, ювелир и дизайнер Даши Намдаков попросил министерство экономического развития Забайкальского края помочь с получением более 100 млн рублей на развитие своего парка деревянных культур "Тужи", который создали для привлечения туристов и поддержки местного населения. Об этом в четверг сообщается на официальном портале региона.

"Корпорация развития Забайкальского края по просьбе министерства экономического развития региона займется сопровождением проекта по развитию ленд-арт парка "Тужи", который ранее открыл скульптор Даши Намдаков рядом с родным селом Укурик. В частности, специалисты рассмотрят возможность включения проекта в территорию опережающего развития "Забайкалье". Всего на развитие парка требуется более 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнила руководитель департамента разработки инвестиционных проектов Корпорации развития Забайкальского края Наталия Криницына, около 60 млн рублей требуется на обустройство гостиничных номеров, 10 млн - на создание интерактивных развлечений в парке, 40 млн - на производство стилизованных юрт. "Самый главный запрос у инвестора - это невозвратные деньги: гранты, субсидии под развитие комплекса. Наши специалисты уже готовят список мер поддержки, на которые может претендовать парк "Тужи", - добавила Криницына.

Ленд-арт парк "Тужи"расположился на берегу реки в двух км от села Укурик Хилокского района - на родине всемирно известного скульптора, Заслуженного художника России Даши Намдакова. В 2020 году сам мастер выступил с инициативой создания проекта, который поможет возродить его малую родину. Идею поддержали правительство, министерство культуры Забайкальского края, представители бизнеса. Торжественное открытие парка прошло 7 августа 2021 года.