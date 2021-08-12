Более 6,5 млн человек получили помощь в рамках акции "Мы вместе"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Волонтеры и партнеры акции взаимопомощи в условиях пандемии нового коронавируса "Мы вместе" оказали помощь более чем 6,5 млн человек. Об этом сообщил в четверг сопредседатель оргкомитета международной премии "Мы вместе", первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Больше 200 тыс. волонтеров и свыше 9 тыс. организаций по всей стране помогали тем, кому во время пандемии действительно была нужна помощь, свыше 6,5 млн человек получили адресную помощь от волонтеров и партнеров "Мы вместе", - сказал Кириенко, слова которого приводит пресс-служба Росмолодежи.

Он отметил, что добровольцы помогают врачам в красных зонах и информируют граждан о возможностях вакцинации. "Мы вместе" сегодня - это не только помощь в борьбе с коронавирусом. Волонтеры помогают населению в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например, последствий подтоплений и пожаров в Крыму, Забайкальском крае, Тюменской, Иркутской и Свердловской областях", - добавил он.

Кириенко подчеркнул, что международный организационный комитет премии "Мы вместе" создан для взаимодействия с крупными иностранными организациями.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что акция "родилась в сложные годы и в сложных условиях". "Я хочу поблагодарить всех, кто тогда остался неравнодушным и сейчас остается неравнодушным к той работе, которую мы все вместе делаем", - отметила она.

Как подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, важно, чтобы на "главном деловом событии страны - Петербургском международном экономическом форуме - были представлены социальные инициативы бизнеса, чтобы как можно большее число компаний видели пример социальной ответственности и таким образом вовлекались в эту деятельность". "Учитывая вышеизложенное, мы с удовольствием предоставим возможность победителям премии представить проекты на юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в следующем году", - добавил он.

Акция взаимопомощи

Акция "Мы вместе" началась 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Мероприятие направлено на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.