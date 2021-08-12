Более 10 тыс. обманутых дольщиков получили ключи от квартир в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. участников долевого строительства в Московской области получили ключи от квартир с начала года. Это составляет около половины от плана по выдаче ключей дольщикам на 2021 год, сообщила в четверг пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"За семь месяцев 2021 года в Подмосковье выдано более 10 тыс. ключей от долгожданного жилья обманутым дольщикам в 144 многоквартирных домах", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики региона Инны Федотовой.

С начала текущего года были восстановлены права обладателей квартир в двух корпусах ЖК "Березки" в Солнечногорске, одном корпусе ЖК "Сердце Одинцово" в Одинцовском округе, а также дольщиков ЖК "Пятницкие кварталы" в Красногорске, ЖК "Новый Раменский" в Раменском округе и ЖК "Котельнические высотки" в Котельниках.

По данным пресс-службы, до конца года планируется выдать еще 10,4 тыс. ключей обманутым дольщикам.