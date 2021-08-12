Новые дома в пострадавшем от пожаров якутском селе Бясь-Кюель построят к октябрю

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Строительство новых домов вместо уничтоженных пожарами в селе Бясь-Кюель в Якутии планируется закончить в октябре. Об этом сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян на опубликованном пресс-службой министерства видео.

"Буквально в октябре месяце здесь [в селе Бясь-Кюель] будут абсолютно новые современные дома. Каждому будет предоставлено жилье, которое уничтожено этим пожаром", - сказал Чуприян, находящийся в Якутии с рабочей поездкой вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым.

По словам Чуприяна, в настоящее время ведется очистка площадки для строительства. Также начаты выплаты людям, чье имущество пострадало от огня. "Работы по оказанию гуманитарной помощи населению проведены", - добавил он.

Днем 7 августа в Якутском селе Бясь-Кюель верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу, в селе началась эвакуация. Огонь уничтожил 40 домов, из них 34 частных и шесть многоквартирных, а также 15 гаражей, 24 бани и другие хозяйственные постройки. Кроме этого, пострадал коровник крестьянского хозяйства "Атамай" на 100 голов скота.