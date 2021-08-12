Ливни на востоке Крыма, где подтопило дома, прекратились

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Крыма сообщили о прекращении осадков на востоке полуострова, где после ливня подтопило дома в селе Красногорка. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

По данным министерства, после ливня подтопило 25 частных домов и 80 придомовых территорий. Движение по трассе "Таврида" возобновилось.

"На данный момент осадки прекратились. Вода сходит самотеком. Пострадавших нет. Ведется сбор и уточнение информации", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с 9 августа. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в ближайшие два дня.

Крым ранее за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.