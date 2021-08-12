В ЯНАО разработали специальное меню для школьников с аллергией и диабетом

ТАСС, 12 августа. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) разработали специальное меню для школьников с заболеваниями органов пищеварения, аллергией на молочные продукты и сахарным диабетом. Оно появится в образовательных учреждениях уже с 1 сентября, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"На Ямале с 1 сентября школьников ждет обновленное меню. По распоряжению губернатора окружной департамент образования совместно с Московским институтом отраслевого питания разработал усредненное спецменю для детей, страдающих заболеваниями органов пищеварения, аллергией на молочные продукты и сахарным диабетом", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, специальное меню будет востребовано у 1,2 тыс. ямальских школьников. Территории смогут изменять в нем ингредиенты с учетом региональной специфики и логистики. Например, для детей, проживающих в тундре, мясо птицы будет заменено на оленину.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.