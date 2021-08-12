В Севастополе проведут бесплатные курсы реставраторов на базе музея "Херсонес Таврический"

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Бесплатные курсы реставраторов в рамках нацпроекта "Культура" пройдут на базе музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе фонда "Моя история", поддерживающего проекты в "Херсонесе".

"Окунуться в профессию реставратора смогут жители Севастополя от 18 до 35 лет. Благодаря национальному проекту "Культура" при поддержке Фонда гуманитарных наук "Моя история" и ВООПиК в Севастополе реализуется проект "Школа волонтеров наследия. Херсонес 2021". Занятия пройдут на базе музея-заповедника "Херсонес Таврический". Программа включает в себя курс лекций по реставрации каменного и деревянного зодчества, а также лекции, направленные на изучение законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, лекции будут проходить по двум программам: "Школа волонтеров наследия" и "Школа волонтеров наследия. Углубленный уровень". После прослушанной сессии всех участников ждут практические мероприятия, где они смогут применить полученные знания, добровольцев обучат профилактической очистке памятника, восстановлению различных фигур и предметов мебели.

"По окончании сессии студентам будут выданы сертификаты, которые дадут им возможность в дальнейшем, под присмотром профессиональных реставраторов и сотрудников музея, работать на объектах культурного наследия, участвовать в археологических проектах и после получения базового образования по специальности - получить дополнительную квалификацию реставратора", - прокомментировали в пресс-службе музея-заповедника.

В пресс-службе добавили, что "Школа волонтеров наследия" планирует подготовить 30 человек в течение 20-дневной смены, которая начнется 6 сентября. По итогам проекта будет создан волонтерский корпус, добровольцы которого в дальнейшем будет участвовать в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия под контролем профессионалов.

Проект "Волонтеры наследия. Херсонес 2021" реализуется в рамках нацпроекта "Культура", при грантовой поддержке Российского фонда культуры. Волонтеры со всей страны приехали в Херсонес Таврический, чтобы принять участие в раскопках и помочь в благоустройстве музея-заповедника.

О музее

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.