Свыше 20 "Точек роста" откроется в школах Липецкой области с 1 сентября

ЛИПЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 20 центров образования естественно-научного профиля "Точка роста" откроется в школах Липецкой области с 1 сентября. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Всего в этом году с 1 сентября в регионе откроются 26 новых центров образования "Точка роста", мы заинтересованы в успехах юных жителей региона, ведь они показывают уровень образования в области", - сказал Артамонов. Он заверил, что власти региона работают над тем, чтобы все школы области успевали за современными тенденциями и прилагают "большие усилия для достижения этой цели".

В частности, пояснил Артамонов, в День знаний свои двери распахнет "Точка роста" в школе № 1 села Кривополянье Чаплыгинского района. "Этот проект реализуется в рамках нацпроекта "Образование" по направлению "Современная школа", - заметил глава региона. Школа получит два современных оборудованных класса, где будут проходить занятия по физике и химии. "Они организованы в форме разнообразных творческих обсуждений, семинаров, реализации проектов и инициатив", - пояснили в свою очередь в пресс-службе областной администрации. Здесь заметили, что подобные проекты позволят сельским школьникам заниматься в оснащенных по последнему слову техники классах.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время заканчивается ремонт классов и лаборантских - они оформлены в соответствии со стандартами проекта, туда уже завезена мебель.