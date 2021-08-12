Синоптики предупредили о возможных селях на восточном берегу Крыма в ближайшие сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Формирование селевых потоков возможно в ближайшие сутки в бассейнах малых рек на восточном берегу Крыма, сообщается в четверг на сайте регионального Гидрометцентра.

"В течение суток 13 августа и ночью 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди (более 50 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с. Во второй половине суток 12 августа и в течение суток 13 августа на реках и балках восточного и юго-восточного районов Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок. В селевых бассейнах малых рек округов Феодосии и Судака угроза формирования селевых потоков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с".

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций региона, в четверг после ливня подтоплено 25 частных домов и 80 придомовых территорий в селе Красногорка на востоке Крыма. Движение по трассе "Таврида" возобновилось. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. При этом начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидают в ближайшие два дня.

Крым ранее за лето дважды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.