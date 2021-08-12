Африканскую чуму свиней выявили в Моргаушском районе Чувашии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Лабораторные исследования выявили африканскую чуму свиней в Моргаушском районе Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой администрации главы республики по итогам внеочередного заседания правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которое прошло 12 августа.

"Как сообщил руководитель Госветслужбы Чувашии Константин Викторов, 9 августа в 12:40 в Чувашскую республиканскую ветлабораторию Госветслужбы Чувашии поступил патологический материал - селезенка от добытого на территории лесного фонда севернее деревни Верхние Панклеи Моргаушского района кабана. По результатам лабораторных исследований выявлена африканская чума свиней", - отмечается в сообщении.

Викторов на заседании отметил, что развернули комплекс мероприятий по ликвидации заболевания. "Определены границы угрожаемой зоны в радиусе пяти км от границ эпизоотического очага и зоны наблюдения в радиусе 10 км", - процитировали Викторова в пресс-службе.

Он уточнил, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации жителям Моргаушского района необходимо исключить заготовку дикого кабана на мясо, для изготовления чучел и на иные цели, заготовку кормов и подстилочного материала для свиней, охоту, за исключением охоты для регулирования численности охотничьих ресурсов. По словам Викторова, в угрожаемой зоне нужно исключить реализацию свиней и продуктов убоя непромышленного изготовления, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, а также заготовку и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70 градусов, и все виды охоты.

В зоне наблюдения необходимо исключить ввоз свиней для воспроизводства и откорма, реализацию свиней и продуктов убоя непромышленного изготовления, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов, выгульное содержание свиней, в том числе под навесами. Викторов добавил, что здесь также следует запретить убой свиней, за исключением убоя на предприятиях по убою и переработке с отбором проб для лабораторных исследований на АЧС, вывоз свиней, продуктов убоя и их переработки, кроме продукции промышленного изготовления, а также продукции непромышленного изготовления из хозяйств, исключенных из зоны наблюдения, и охоту на дикого кабана.