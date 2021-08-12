Паводок затопил несанкционированную свалку в ЕАО

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Амуре привел к затоплению несанкционированной свалки в районе села Ленинское Еврейской автономной области. В связи с этим Росприроднадзор проучил провести обваловку всех несанкционированных свалок вдоль Амура, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в четверг.

"Сегодня поступило сообщение из Еврейской АО. В реке Амур поднялся уровень воды, что привело к затоплению несанкционированной свалки в 2 км от с. Ленинское <…> Информация подтвердилась. На заседании КЧС правительства ЕАО в адрес муниципалитетов направлено уведомление о необходимости обваловки несанкционированных свалок вдоль Амура", - написала она на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Радионовой, в настоящее время ведется административное расследование в связи с данным происшествием. "Привели региональное управление в режим повышенной готовности для быстрого реагирования в случае ЧС на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области", - отметила она.