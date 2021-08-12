Трутнев поручил до 1 сентября оказать помощь пострадавшим из-за паводков в ДФО

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил до 1 сентября оказать финансовую и другую помощь жителям Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области, которые пострадали из-за наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полпредства ДФО в четверг.

"Минфину России совместно с МЧС России, Министром России, Минприроды России и высшими должностными лицами Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области в срок до 1 сентября 2021 года в полном объеме оказать финансовую и иную помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации", - сказали в пресс-службе.

Соответствующее поручение Трутнев дал по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

Ранее в полпредстве сообщали, что свыше 24 тыс. человек из Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области пострадали из-за наводнения. В зону подтопления в четырех регионах ДФО попали 145 населенных пунктов, 56 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна.