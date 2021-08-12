В Рязанской области продлили режим самоизоляции до 30 августа

ТАСС, 12 августа. Режим самоизоляции для пожилых граждан и ограничения на работу заведений общепита продлены в Рязанской области по 30 августа. Об этом говорится в распоряжении губернатора, опубликованном в четверг на сайте газеты "Рязанские ведомости".

Согласно документу, по 30 августа неработающие граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, он также рекомендован работающим пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями. Кроме того, до конца месяца продлена приостановка работы предприятий общественного питания в период с 1:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос.

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 36 647 случаев коронавируса, выздоровели 33 734 человека, отмечено 845 летальных случаев.