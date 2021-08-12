В Тверской области создали подразделение санавиации для помощи детям

ТАСС, 12 августа. Подразделение санитарной авиации для оказания экстренной медпомощи детям и транспортировки из отдаленных районов создали в Тверской области. Вертолеты будут транспортировать пациентов из отдаленных районов региона, сообщил в четверг губернатор Игорь Руденя в эфире телеканала "Россия-24 - Тверь".

"Мы приняли решение и создали постоянно действующее подразделение по детской скорой помощи для санитарной авиации, до этого было только взрослое отделение. Это все будет базироваться около областной клинической больницы, там же есть перинатальный центр, и там же сейчас строится детская областная клиническая больница", - сказал Руденя

Он также отметил, что на месте базирования нового подразделения санавиации планируется создать дополнительные взлетно-посадочные площадки для доставки и дальнейшей перевозки пациентов.

По данным пресс-службы правительства региона, в 2019 году совершили 209 вылетов вертолетов санитарной авиации, эвакуировали 246 человек, в том числе 25 детей, в 2020 году - 205 вылетов, 211 эвакуированных, из них 24 ребенка. С начала 2021 года совершили уже 243 вылета, помощь оказали 254 жителям, в том числе 21 ребенку.