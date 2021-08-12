В Госдуму внесли законопроект об основаниях недействительности российских паспортов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий основания для признания российских паспортов недействительными. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Законопроектом предлагается дополнить закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" статьей 8.1, предусматривающей перечень оснований для признания недействительными документов, удостоверяющих личность - гражданских, служебных и дипломатических паспортов. К ним относятся утрата паспорта, истечение срока его действия, изменение персональных данных владельца, его смерть, невозврат без уважительной причины паспорта после окончания служебной командировки, прекращение гражданства РФ, отмена решения о приобретении владельцем гражданства РФ, установление факта отсутствия у владельца гражданства РФ, оформление паспорта по поддельным либо недействительным документам. Кроме того, в перечень оснований входит внесение в паспорт недостоверных сведений, непригодность паспорта для дальнейшего использования, неполучение паспорта его владельцем в течение трех лет со дня оформления, неполучение по истечении года после оформления дипломатического или служебного паспорта организацией, направляющей гражданина в служебную командировку.

Изъятие паспортов

Законопроект уточняет порядок изъятия паспортов у россиян. В соответствии с действующими положениями, в случае, если выезд из страны ограничен из-за уклонения от исполнения обязательств, наложенных на гражданина судом, если он является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого, или осужден за совершение преступления, его "паспорт (паспорта) подлежит (подлежат) изъятию уполномоченными органами и направляется (направляются) в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта".

Инициатива предусматривает дополнительное основание - при наличии двух действительных паспортов выдачу нового паспорта без изъятия одного из ранее выданных. Также уточняется, что изъятие осуществляется в пределах компетенции судом, СК, МВД, ФСБ, ФТС, ФССП, МИД.

Помимо этого, предлагается закрепить за МВД и другими органами, оформляющими и выдающими паспорта, полномочия по определению порядка проведения проверок с целью выявления нарушений при выдаче основных документов, удостоверяющих личность и уведомления об их недействительности. "Порядок и сроки изъятия паспорта предлагается установить актом правительства Российской Федерации. В целях обеспечения соблюдения прав граждан по результатам изъятия документа будет составляться протокол (акт), копия которого может быть выдана гражданину по его просьбе", - уточняется в пояснительной записке.

Законопроект также уточняет порядок информирования граждан об ограничении их права на выезд из РФ. Согласно предлагаемым нормам, россиян будут уведомлять об этом не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения с указанием оснований и срока ограничения.

По мнению кабмина, принятие законопроекта позволит "устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц", а также усовершенствует информирование россиян об ограничении права на выезд из страны, что "снизит негативные последствия" для граждан РФ.