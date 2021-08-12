В Ростове-на-Дону появятся зоны ограничения скорости и запрета движения электросамокатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону разработают требования к размещению пунктов проката электросамокатов, в городе появятся зоны ограничения скорости и запрета их передвижения. Соответствующее поручение властям муниципалитета дал губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщили в четверг в его пресс-службе.

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В конце июля в пресс-центре МВД России сообщали ТАСС, что в первом полугодии 2021 года в стране произошло 180 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В результате аварий погибли пять человек и 188 пострадали. Статус средств индивидуальной мобильности все еще не определили, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс России.

"По итогам рассмотрения вопроса о безопасности передвижения электросамокатов в Ростове-на-Дону Василий Голубев дал ряд конкретных поручений руководству города. В том числе - установить требования к размещению пунктов проката электросамокатов, разработать зоны ограничения скорости и зоны запрета их передвижения, принять исчерпывающие меры для минимизации проблем и неудобств для других участников движения", - говорится в сообщении.

Соответствующий вопрос 12 августа рассматривался на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В числе других вопросов участники заседания также обсудили ситуацию на трассе М-4 "Дон", в частности образование многокилометровых пробок и заторов в местах ремонта.

Как отметили в пресс-службе, глава региона потребовал от строителей изменить график и перенести дорожные работы на ночной период. Кроме того, Голубев поручил муниципалитетам сформировать список проблемных мест и аварийно опасных участков на своих территориях для дальнейшего их ремонта и приведения в порядок.