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Участнице Pussy Riot Флорес грозит арест за демонстрацию нацистской символики в соцсети

За последний месяц полицейские задерживали и других членов группы, им назначили административный арест за мелкое хулиганство или неподчинение полиции

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Полицейские подозревают участницу группы Pussy Riot Риту Флорес в публичной демонстрации нацистской символики. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Мансур Гильманов.

"В отношении Флорес (Коноваловой) составили протокол по ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики"). Претензии у правоохранителей возникли к ее посту в Instagram, где изображена девушка в форме, напоминающей гестаповскую. Он был опубликован месяц назад", - сказал адвокат.

22 июля Зюзинский суд Москвы арестовал Флорес на 15 суток за неповиновение требованию сотрудника полиции.

За последний месяц полицейские задерживали и других членов группы Pussy Riot: Марию Алехину, Александра Софеева, Дмитрия Воронцова, Веронику Никульшину. Всем им был назначен административный арест за мелкое хулиганство или неподчинение полиции. Софеев и Никульшина в итоге покинули Россию.

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