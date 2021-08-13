Около 18 тонн свежих продуктов завезут в арктический район Чукотки при господдержке

ТАСС, 13 августа. Самолеты завезут около 18 тонн свежих продуктов в период летней навигации в Билибинский район Чукотки. Половину расходов на доставку возьмет на себя окружное правительство, что позволит в итоге снизить их стоимость, сообщает пресс-служба главы региона Романа Копина.

"В Билибинский район до октября самолетами завезут почти 18 тонн свежих продуктов. 50% транспортных расходов на доставку возместят из бюджета. С прошлого года авиадоставка продуктов питания с коротким сроком хранения до завоза продуктов в навигационной период субсидируется в Чукотском районе, городских округах Певек и Провиденский. Финансовая поддержка позволит субсидировать транспортные расходы на авиадоставку скоропортящейся продукции, в результате стоимость свежих овощей и фруктов снизится в среднем на 35% и будет единой во всех населенных пунктах муниципалитета", - говорится в сообщении.

В 2021 году объем финансирования на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Чукотки перечнем социально значимых продуктов питания составит около 770 млн рублей. Выполнить обязательства по завозу и расширить перечень таких продуктов с 25 до 34 позиций позволила в том числе и выделенная в июле дотация из федерального бюджета.

Продуктовая корзина на Чукотке - самая дорогая в стране. Так, например, стоимость свежих овощей в регионе доходит до 800 - 1 000 рублей за килограмм.

Билибинский район - один из муниципальных районов Чукотки, расположенный в арктической зоне. В нем проживают около 7,5 тыс. человек.