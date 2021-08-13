Минобороны выделит Приамурью технику для применения ее в условиях ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ выделит Амурской области несколько единиц техники, которую можно будет применять в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС), в том числе при ликвидации последствий паводка, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече в рамках визита министра обороны России Сергея Шойгу в Приамурье обратился с просьбой к министру о выделении из государственного резерва пяти единиц плавательных транспортеров, которые с учетом большой протяженности области будут размещаться в районах, где имеется высокая вероятность возникновения ЧС. Министр поддержал просьбу, отметив, что региону будет предоставлен список техники, готовящейся к списанию, которую возможно применять в условиях ЧС", - говорится в сообщении.

Орлов отметил, что на территории области на ликвидации последствий паводка 2021 года задействовано две единицы плавающих транспортеров от МЧС России, техника хорошо себя зарекомендовала.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Повреждено около тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.