В Приамурье к осени 2022 года завершится этап проектирования юношеского центра "Авангард"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 августа. /ТАСС/. Первый этап создания центра "Авангард" в Амурской области, в котором планируется обучать юношей предпризывного возраста, завершится осенью 2022 года. Он будет включать в себя проектирование и создание плоскостных сооружений, после чего специалисты приступят к строительству, сообщает в пятницу пресс-служба правительства области.

"Рассчитываем, что к 1 сентября 2022 года будет завершен первый этап комплекса "Авангард" - создание плоскостных сооружений и завершено проектирование, на втором этапе будет идти строительство зданий. Предполагается, что парк может стать межрегиональный центром с возможностью проведения мероприятий международного уровня. Мы активно взаимодействуем с федеральным центром "Авангард", оказывается помощь с проектированием, надеюсь, что амурский центр станет одним из звеньев большой всероссийской сети", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

В соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" учащиеся школ и колледжей должны получить начальные знания в области обороны, а юноши - ученики 10-х классов школ и студенты первых курсов колледжей - пройти пятидневные учебные сборы по основам военной службы. Для их проведения в регионах страны создаются учебно-методические центры "Авангард".

В Амурской области парк "Авангард" разместится в пригороде Благовещенска, для строительства отведена территория бывшего танкового училища. На территории "Авангарда" планируется создать общежитие на 300 мест, спортзал, учебный корпус и большое количество плоскостных сооружений.

"Предполагается, что парк может стать межрегиональный центром, с возможностью проведения мероприятий международного уровня. Мы активно взаимодействуем с федеральным центром "Авангард", оказывается помощь с проектированием. Надеюсь, что амурский центр станет одним из звеньев большой всероссийской сети", - сказал Орлов.