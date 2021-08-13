Среднесуточная заболеваемость COVID-19 во Флориде выросла до 21 тыс. случаев в день

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Показатель среднесуточной заболеваемости ковидом в штате Флорида достиг 21 тыс. случаев в свете распространения дельта-варианта коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

За прошедшую неделю только дважды число случаев инфицирования опускалось меньше 20 тыс., при этом 10 августа количество новых случаев достигло самой высокой отметки по стране за последнее время - 24 753. "За прошедшую неделю во Флориде было зарегистрировано больше заболеваний коронавирусом, чем в 30 штатах с самой низкой заражаемостью вместе взятых", - заявил на брифинге в четверг координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

Напряженная ситуация с пандемией также наблюдается в Техасе, где с начала июля заболеваемость выросла с 2 тыс. до более чем 12 тыс. случаев ежедневно. "На Техас и Флориду теперь приходится порядка 40% всех случаев госпитализаций [с коронавирусом] в стране", - отметил Зинтс.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 36,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 618,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В стране в последнее время вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом из-за распространения дельта-штамма. Согласно данным ЦКПЗ, на него приходится более 83% случаев заражения коронавирусом в стране.