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Власти ЕАО намерены запретить вырубку липы, чтобы сохранить пчеловодство

Власти также планируют внести предложение о создании "зон покоя" в местах расположения стационарных пасек в регионе

ТАСС, 13 августа. Департамент управления лесами Еврейской автономной области (ЕАО) подготовил законопроект, предусматривающий запрет местным жителям вырубать липы, так как их количество влияет на объемы заготовки меда. Об этом в пятницу сообщило управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

"Липа - дерево-медонос, и ее вырубка обязательно скажется на показателях производства. Департаментом управления лесами области подготовлен законопроект, предусматривающий запрет на рубку липы при заготовке древесины жителями области для собственных нужд", - говорится в сообщении.

Также департамент подготовил предложение о создании "зон покоя" в местах расположения стационарных пасек, а председатель комитета по аграрной политике и вопросам природопользования Законодательного собрания региона Андрей Голубь инициировал внесение дополнений в федеральный закон, которые предусматривают запрет вырубки медоносов в трехкилометровой зоне от пасек.

Липовые леса на территории ЕАО занимают 93,4 тыс. га - 6% от покрытых лесной растительностью земель с общим запасом 15,43 млн кубометров древесины. При этом по закону рубка жизнеспособных деревьев ценных пород, в том числе липы, недопустима, когда доля площади насаждений не превышает одного процента от площади лесничества.

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РоссияЕврейская автономная область
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