Власти ЕАО намерены запретить вырубку липы, чтобы сохранить пчеловодство

ТАСС, 13 августа. Департамент управления лесами Еврейской автономной области (ЕАО) подготовил законопроект, предусматривающий запрет местным жителям вырубать липы, так как их количество влияет на объемы заготовки меда. Об этом в пятницу сообщило управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

"Липа - дерево-медонос, и ее вырубка обязательно скажется на показателях производства. Департаментом управления лесами области подготовлен законопроект, предусматривающий запрет на рубку липы при заготовке древесины жителями области для собственных нужд", - говорится в сообщении.

Также департамент подготовил предложение о создании "зон покоя" в местах расположения стационарных пасек, а председатель комитета по аграрной политике и вопросам природопользования Законодательного собрания региона Андрей Голубь инициировал внесение дополнений в федеральный закон, которые предусматривают запрет вырубки медоносов в трехкилометровой зоне от пасек.

Липовые леса на территории ЕАО занимают 93,4 тыс. га - 6% от покрытых лесной растительностью земель с общим запасом 15,43 млн кубометров древесины. При этом по закону рубка жизнеспособных деревьев ценных пород, в том числе липы, недопустима, когда доля площади насаждений не превышает одного процента от площади лесничества.