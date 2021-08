В Москве проведут соревнование по робототехнике для юных инженеров First Tech Challenge

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Набор участников для подготовки к соревнованию First Tech Challenge начался в Москве. Это одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League, ориентированное на ребят 12-18 лет, сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Присоединившись к проекту, начинающие инженеры создадут робота, который может не только пройти соревновательный отбор, но и в перспективе стать серийным. Заявки принимаются до 15 сентября.

"Мы видим возрастающий интерес к конкурсу: если в 2020 году в московском чемпионате First Lego League участвовало четыре команды, в этом - уже более 30 в разных возрастных категориях. В феврале будущего года станут известны победители столичного этапа, а в апреле в Москве пройдет национальный чемпионат. Его победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

Зарегистрироваться на соревнование можно целой командой (от образовательной организации) или в индивидуальном порядке - в этом случае участника включат в команду детского технопарка "Москва" или "Мосгормаш". 18 сентября для зарегистрированных команд пройдет установочная встреча. Там огласят регламент сезона, подробно расскажут о правилах и продемонстрируют игровое поле. Все команды пройдут подготовку.

Ежегодно в программах First Lego League принимают участие около 650 тыс. человек по всему миру, а непосредственно в First Tech Challenge - около 60 тыс. ребят более чем из 30 стран. Свыше 85% выпускников программы поступают в вузы на технические специальности, и многие уже с первых курсов стажируются в передовых компаниях в сфере промышленной робототехники.

О соревнованиях

По данным портала, First Tech Challenge - не только соревнования по робототехнике, но и обучение в игровом формате. Ребятам помогают понять этапы производства реального технического продукта и роль специалистов различных профессий, участвующих в разработке.

С 2022 года московские региональные соревнования First Russia Robotics Championship будут проходить по всем четырем направлениям - First Lego League Discover (для участников 4-6 лет), First Lego League Explore (6-9 лет), First Lego League Challenge (10-16 лет) и First Tech Challenge (12-18 лет).