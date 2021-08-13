Премьер Малайзии не исключил обязательную вакцинацию против коронавируса в стране

СИНГАПУР, 13 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин не исключил введение в стране обязательной вакцинации против коронавируса, а также пообещал предпринять "определенные действия" в отношении противников прививок. Об этом сообщает в пятницу газета Malay Mail .

"Мы изучим причины, по которым некоторые группы граждан выступают с призывами отказаться от вакцинации", - указал глава правительства. "Если процент противников не очень высокий, то нам не стоит беспокоиться, а если картина будет другой, то мы должны решать данную проблему", - добавил Мухиддин Яссин. "Возможно, мы будем использовать действующее законодательство для этого", - подчеркнул премьер.

По его словам, не исключено, что власти "сделают вакцинацию обязательной для всех".

На сегодняшний день примерно 40% взрослого населения были полностью вакцинированы против коронавируса, а первую дозу получила примерно половина жителей. Ранее премьер пообещал, что к октябрю все взрослое население будет вакцинировано. В настоящее время в государственной программе иммунизации используются препараты Pfizer - BioNTech, Sinovac и AstraZeneca.