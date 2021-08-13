На ВДНХ 14 августа отметят день физкультурника

МОСКВА, 13 августа./ТАСС/. День физкультурника отметят на 14 августа на ВДНХ в Москве. Для гостей подготовили насыщенную тематическую программу, об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мероприятия проведут тренеры проекта "Спортивные выходные", тренер сборной России по кроссминтону Анна Осипова и инструкторы Всероссийской федерации цигун. Тренировки рассчитаны на людей с любым уровнем подготовки. Для того чтобы принять участие в празднике, необходимо иметь QR-код и предварительно зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

Так, с 10:00 по 13:00 около фонтана "Каменный цветок" будут проходить мастер-классы Dance Mix. Посетители освоят основные движения из популярных танцев. А на веранде Дома культуры ВДНХ проведут занятия по зумбе, йоге и функциональную тренировку. Участников научат правильно дышать, помогут им укрепить мышцы и повысить гибкость. Занятия будут проходить с 10:00 до 16:00.

"Желающих освоить древнюю китайскую гимнастику цигун будут ждать у шахматного клуба. Гимнастика поможет укрепить суставы и зарядиться энергией на весь день. Занятия продлятся с 10:00 до 16:00", - говорится в сообщении.

Помимо участия в праздничных мероприятиях, гости смогут познакомиться с работой основных спортивных площадок ВДНХ. Например, сыграть в мини-футбол, стритбол и баскетбол. У павильона №27 "Физкультура и спорт" для этих видов спорта оборудована современная площадка. Попасть на нее бесплатно можно будет в порядке живой очереди.