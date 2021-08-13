В центры "Мои документы" поступило 1,18 млн запросов информации о жилищном учете

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Самой популярной услугой в центрах "Мои документы" в Москве с начала года стало предоставление информации жилищного учета. На данный момент горожане за ней обратились 1,18 млн раз, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе центров "Мои документы".

"В этом году столичным центрам госуслуг исполняется 10 лет. За это время в офисах стали предоставлять более 270 услуг, в столице открыты 133 центра в том числе шесть флагманов и дворец госуслуг на ВДНХ. В 2021 году самыми популярными услугами стали предоставление информации жилищного учета, оформление социальной карты и регистрационный учет граждан РФ. За ними обратились 1,18, 1,09 и 1,08 млн раз соответственно", - сказал собеседник агентства.

В 2020 году для получения услуги "предоставление информации жилищного учета" поступило почти 2 млн обращений.

"На четвертом месте популярных услуг в этом году "расчет (перерасчет) жилищно-коммунальных платежей". На данный момент для получения этой услуги поступило более 800 тыс. обращений. Пятую и шестую строчку заняли предоставление сведений из ЕГРН и регистрация прав на недвижимое имущество. Этими услугами воспользовались более 600 тыс. раз", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что районные центры работают с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.