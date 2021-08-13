Прокуратура вынесла представление авиакомпании S7 после отказа в перевозке пассажиров

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения в работе авиакомпании S7, отказавшей в перевозке пассажирам из-за принятия на борт людей, летящих трансфером. В связи с этим руководителю авиакомпании внесено представление, сообщается на сайте ведомства.

"31 июля в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей компанией неправомерно отказано в перевозке рейсом № 5225 по маршруту Новосибирск - Чита пяти пассажирам, имеющим авиабилеты, в связи с принятием к перевозке пяти трансферных пассажиров, потерявших стыковку до города Читы и ранее не вылетевших иным рейсом", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в связи с инцидентом прокурором руководителю авиакомпании внесено представление об устранении нарушений. В отношении S7 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 статьи 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований").