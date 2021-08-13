В службе занятости Москвы прошли обучение более 11 тыс. человек

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Более 11 тыс. человек прошли обучение в службе занятости Москвы. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"С начала 2021 года профессиональное обучение прошли почти на 50% больше людей, чем в 2020-м. Уже более 11 тыс. человек получили новую профессию и повысили квалификацию. Из них свыше 6 тыс. - люди старше 50 лет и мамы с детьми дошкольного возраста", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

Чтобы пройти обучение по направлению центра занятости "Моя работа", нужно подать заявку на сайте и выбрать подходящую программу.

В учебном центре "Профессионал" представлены программы переподготовки, востребованные на рынке труда. Москвичи могут освоить здесь программирование, веб-дизайн, SMM, 3D-моделирование и анимацию. Также можно пройти обучение по классическим специальностям, на которые всегда есть спрос, - бухучет, управление закупками, электрогазосварочные работы. Многие программы разработаны специально под запрос работодателей, более 80% выпускников трудоустраиваются по новой профессии сразу после обучения.