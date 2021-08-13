В ВОЗ не комментируют позицию КНР в связи с планами по изучению происхождения COVID-19

ЖЕНЕВА, 13 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб воздержалась от комментариев по поводу негативной оценки в Пекине планов проведения второго этапа изучения происхождения коронавируса. На брифинге в Женеве в пятницу она не дала прямого ответа на соответствующий вопрос журналистов, отметив, что позиция ВОЗ была изложена накануне вечером в "длинном заявлении".

"Что касается миссии для выяснения происхождения вируса, то, полагаю, вы видели минувшей ночью длинное заявление ВОЗ, объясняющее нашу позицию", - отметила она и добавила: "У меня нет дополнительных комментариев помимо того, что было сказано в этом заявлении".

В распространенном в четверг вечером пресс-релизе женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила намерении о провести второй этап изысканий, направленных на определение природы происхождения вируса SARS-CoV-2. В организации считают, что нужно "как можно скорее начать следующую серию исследований". Там также отметили, что "для решения "лабораторной гипотезы" важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовой научный опыт и рассматривать механизмы, которые уже существуют".

Ранее в пятницу заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил на брифинге в Пекине, что Китай выступает против новых планов ВОЗ провести второй этап изучения проблемы появления коронавируса с повторным рассмотрением "лабораторной гипотезы".

Итоги миссии экспертов в Ухань

На предыдущем этапе исследования происхождения SARS-CoV-2 сформированная ВОЗ международная группа экспертов в январе и феврале работала в Китае. Ученые посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса.

Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.

Мнение датского эксперта

Нулевой пациент с коронавирусом мог работать и в лаборатории Уханьского института вирусологии. Это не исключил в четверг в программе датского телеканала ТВ2 "Тайна вируса" руководитель миссии ВОЗ в Ухане датский эксперт Питер Бен Эмбарек. Пациент мог заразиться в полевых условиях, собирая пробы для научных исследований, считает он.

"Сотрудник, заразившийся в полевых условиях, когда он брал пробы, [связанные с летучими мышами] - одна из вероятных гипотез, - сказал Эмбарек. - Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это будет именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно находится в контакте с летучими мышами".

Задача возглавляемой Эмбареком группы экспертов состояла в определении источника изначального распространения инфекции. В отчете миссии ВОЗ говорилось, что утечка из лаборатории маловероятна и что первый заболевший COVID-19 заразился через летучих мышей. "За 48 часов до завершения миссии мы все еще не имели единого мнения насчет того, будем ли мы говорить о лаборатории. До последнего мы обсуждали, следует ли включать это в отчет", - рассказал Эмбарек.