Уральские таможенники передали конфискованные игрушки в детские дома

ТАСС, 13 августа. Уральские таможенники передали конфискованные игрушки, которые пытался ввезти житель Урала для продажи на территории региона, в детские дома. Это первый случай за последние годы, когда контрафактные товары не уничтожены, а подарены нуждающимся, сообщили в пятницу в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"3 тыс. [игрушек] псевдо-Apple пытался ввезти уралец для продажи на территории региона. Несмотря на присутствие изображения американского бренда на упаковках продукции, разрешение правообладателя импортер предъявить не смог. Дело об административном правонарушении рассматривал Арбитражный суд Свердловской области. Судья согласился с доводами таможенников и присудил нарушителю штраф в 10 тыс. рублей и уничтожение контрафактной продукции. Но уральские таможенники выступили с инициативой передачи игрушек в социальные учреждения города", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что официальный представитель торговой марки оценил ущерб от незаконного использования лейбла в 1 млн. рублей. "Необходимо понимать, что переданные товары безопасны для потребителей: при декларировании импортер представил все сертификаты соответствия. Но нарушение интеллектуальных прав повлекло конфискацию продукции", - цитирует пресс-служба начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова.