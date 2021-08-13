Более 100 тыс. жителей обратились в Центр управления Калужской области за год его работы

ТАСС, 13 августа. Центр управления регионом (ЦУР), созданный в августе 2020 года в Калужской области одним из первых в РФ, за первый год существования обработал более 100 тыс. обращений. Эффективность его работы подтверждается тем, что фактически не поступает повторных жалоб от жителей, сообщил губернатор Владислав Шапша на пленарном заседании Всероссийского форума "Цифровая эволюция" в Калуге в пятницу.

"Мы одними из первых в стране запустили Центр управления регионом, эта такая платформа, которая нам позволяет активно и очень эффективно организовывать обратную связь с жителями. За год обработано более 100 тысяч обращений, и работа этого центра совместно с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления позволяет нам эффективно снимать напряжение, решать вопросы, <...> не допускать повторных обращений", - сказал Шапша.

Калужская область вошла в число пилотных регионов, где к тестированию работы центра приступили весной 2020 года. ЦУР открыли 27 августа, основные данные поступают в него из социальных сетей. Кроме стандартных направлений анализа сфер жизни - здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, ЖКХ, дороги, обращение с коммунальными отходами, в Калужском ЦУР дополнительно включили деятельность Многофункциональных центров, вопросы экологии.

Всероссийский форум "Цифровая эволюция" проходит 12-13 августа в Калуге на площадке Инновационного культурного центра. Эксперты, представители федеральных министерств и правительств регионов обсуждают цифровые изменения, обеспечивающие устойчивое развитие отраслей экономики, государственного управления и социальной сферы. Организаторами форума выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительство Калужской области. Поддержку форуму оказали Фонд Росконгресс и Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии".