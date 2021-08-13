Единороссы предложили принимать школы после ремонта вместе с родительским сообществом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" будет вести мониторинг ремонта школ на всех этапах и предлагает принимать акты после окончания ремонта только с подписью представителей родительского сообщества. Об этом сообщил в пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"За каждой школой мы обязательно закрепим депутата регионального или местного уровня, создадим мониторинговые группы, в которые обязательно войдут и общественники, и родители, и сами ученики. Будем вместе контролировать каждый этап проведения работ от начала ремонта до его завершения. И есть предложение, чтобы акты приемки школ после ремонта без подписи родительского сообщества не принимались", - сказал он на совещании по реализации поручений президента по итогам съезда "Единой России".

Турчак напомнил, что на прошлой неделе "Единая Россия" передала Министерству просвещения реестр школ, требующих ремонта, куда были включены более 7 200 зданий и помещений. Он подчеркнул, что в рамках программы ремонта школ важно не просто переложить кровлю, обновить потолки и стены, но и создать новую образовательную среду - оснастить школы новой мебелью и оборудованием, благоустроить территорию.

"И отдельный вопрос - выполнение требований антитеррористической безопасности. Понимаем, что не у многих регионов, муниципалитетов, у глав, у директоров школ есть возможность за счет собственных средств это решить, а всякого рода предписания контролирующих организаций выбивают директоров и педагогический состав из главной задачи - из образовательного процесса", - сказал парламентарий.

Он предложил правительству обсудить и разработать единый стандарт проведения капитального ремонта, предусматривающий обязательный набор мероприятий. "Естественно, с главами субъектов в рамках рабочей группы Госсовета этот вопрос обсудить, чтобы принять решение по источникам финансирования этой задачи", - сказал Турчак. Он добавил также, что есть договоренности с Минстроем и Минпросвещения о том, что подготовка проектно-сметной документации будет вестись по упрощенной схеме, "чтобы не терять темп".

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к новому учебному году счел недостаточными планы по ремонту в 2022 году 700 школ и поручил Минпросвещения представить новые предложения. Глава государства напомнил, что программа ремонта учебных учреждений рассчитана до 2026 года, "поэтому 700 [отремонтированных школ] на следующий год недостаточно", этот показатель должен быть около 1,4-1,5 тыс. школ в год. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил 4 августа, что порядка 1,5 тыс. школ будут отремонтированы в 2022 году.