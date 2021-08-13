Поломки техники сократились на 90% с внедрением в Калуге цифрового контроля уборки города

ТАСС, 13 августа. Эффективность работы по уборке улиц Калуги выросла в 1,5 раза, а количество поломок техники сократилось на 90% после внедрения системы цифрового мониторинга, которая начала работать осенью 2018 года. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на пленарном заседании Всероссийского форума "Цифровая эволюция" в Калуге.

"В 1,5 раза эффективность работы по уборке города у нас увеличилась только из-за внедрения этих технологий, на 90% снизилось количество отказов техники при выходе на работу. Серьезные показатели, и как раз это такое практическое применение цифровых технологий в жизни", - сказал Шапша.

Он отметил, что цифровой мониторинг позволяет, исключая человеческий фактор, организовать системную работу по уборке города, в автоматическом режиме выдавать задания коммунальным службам, контролировать их работу. Как сообщалось, эта система начала работать в пилотном режиме в Калуге осенью 2018 года. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве в коммунальной сфере между городской управой и компанией-производителем техники "Меркатор Калуга", подписанном в том же году на международной промышленной выставке "Иннопром".

Всероссийский форум "Цифровая эволюция" проходит 12-13 августа в Калуге на площадке Инновационного культурного центра. Эксперты, представители федеральных министерств и правительств регионов обсуждают цифровые изменения, обеспечивающие устойчивое развитие отраслей экономики, государственного управления и социальной сферы. Организаторами форума выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительство Калужской области. Поддержку форуму оказали Фонд Росконгресс и Международный союз неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии".