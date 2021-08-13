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Единороссы будут искать резервы для капремонта детсадов по аналогии со школами

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак также подчеркнул, что программа партии, которая будет приниматься на втором этапе съезда, не является статическим документом, она будет меняться

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" будет совместно с правительством изыскивать возможности для проведения капитального ремонта детских садов по аналогии с реализуемой в настоящее время программой ремонта школ. Об этом сказал в пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

С предложением о программе капремонта детских садов выступила координатор проекта "Единой России" "Новая школа" Алена Аршинова на совещании по обсуждению подходов к реализации поручений президента по итогам съезда партии.

"Вместе с правительством будем изыскивать резервы, чтобы и программа по капремонту детских садов тоже нашла свое отражение", - сказал Турчак.

Он подчеркнул, что программа "Единой России", которая будет приниматься на втором этапе съезда, не является статическим документом, она будет меняться. "Мы договорились уже с коллегами - и об этом на съезде будет сказано - если раньше депутаты, избираясь на пятилетний срок, отчитывались о своей работе по истечению срока о том, что было сделано за пять лет, то теперь депутаты "Единой России" будут отчитываться ежегодно. И, соответственно, программа будет обновляться ежегодно", - отметил секретарь генсовета партии.

Ранее Минпросвещения по поручения президента РФ Владимира Путина вместе "Единой Россией" скорректировало программу по капитальному ремонту школ, с 2022 года планируется ежегодно ремонтировать порядка 1,5 тыс. зданий образовательных организаций. Вопрос капремонта школ ранее поднял президент в ходе съезда партии "Единая Россия". По его словам, в таком ремонте нуждаются порядка 10% школ в РФ. Президент поручил партии вместе с правительством и регионами подготовить специальную программу капремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет. Вопрос войдет в народную программу единороссов на выборах в Госдуму восьмого созыва.

На прошлой неделе "Единая Россия" передала Министерству просвещения РФ реестр школ, требующих ремонта, куда были включены более 7 200 зданий и помещений.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"Аршинова, Алена Игоревна
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