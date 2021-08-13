Единороссы будут искать резервы для капремонта детсадов по аналогии со школами

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" будет совместно с правительством изыскивать возможности для проведения капитального ремонта детских садов по аналогии с реализуемой в настоящее время программой ремонта школ. Об этом сказал в пятницу секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

С предложением о программе капремонта детских садов выступила координатор проекта "Единой России" "Новая школа" Алена Аршинова на совещании по обсуждению подходов к реализации поручений президента по итогам съезда партии.

"Вместе с правительством будем изыскивать резервы, чтобы и программа по капремонту детских садов тоже нашла свое отражение", - сказал Турчак.

Он подчеркнул, что программа "Единой России", которая будет приниматься на втором этапе съезда, не является статическим документом, она будет меняться. "Мы договорились уже с коллегами - и об этом на съезде будет сказано - если раньше депутаты, избираясь на пятилетний срок, отчитывались о своей работе по истечению срока о том, что было сделано за пять лет, то теперь депутаты "Единой России" будут отчитываться ежегодно. И, соответственно, программа будет обновляться ежегодно", - отметил секретарь генсовета партии.

Ранее Минпросвещения по поручения президента РФ Владимира Путина вместе "Единой Россией" скорректировало программу по капитальному ремонту школ, с 2022 года планируется ежегодно ремонтировать порядка 1,5 тыс. зданий образовательных организаций. Вопрос капремонта школ ранее поднял президент в ходе съезда партии "Единая Россия". По его словам, в таком ремонте нуждаются порядка 10% школ в РФ. Президент поручил партии вместе с правительством и регионами подготовить специальную программу капремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет. Вопрос войдет в народную программу единороссов на выборах в Госдуму восьмого созыва.

На прошлой неделе "Единая Россия" передала Министерству просвещения РФ реестр школ, требующих ремонта, куда были включены более 7 200 зданий и помещений.