МЧС по суду приостановило деятельность восьми образовательных учреждений

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Работа восьми образовательных учреждений в РФ приостановлена судом за нарушения требований пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"За неисполнение в срок законных предписаний более 2 тыс. дел об административных правонарушениях передано в суды. Так, для восьми объектов [образования] суд уже вынес решение о приостановке деятельности", - сказали в МЧС.

Всего на контроле министерства находятся 94 тыс. образовательных учреждений, эксплуатирующих более 129 тыс. зданий. В течение года велся контроль за их безопасностью. В ходе него выявлено свыше 122 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, к административной ответственности привлечено более 7,5 тыс. юридических и 14 тыс. должностных лиц.

"В текущем году в зданиях учреждений образования произошел 171 пожар, в основном из-за аварийного режима работы электрических сетей и оборудования и неосторожного обращения с огнем" - добавили в МЧС.

"К началу учебного года все мероприятия, предусмотренные выданными органами Госпожнадзора предписаниями, должны быть исполнены. Только в этом случае образовательная организация может считаться готовой к приему детей", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Евгения Зиничева.