Апартаменты Николая II и его супруги в Царском Селе открыли после 10-летней реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Царскосельский музей открыл после многолетней реставрации личные апартаменты Николая II и его супруги Александры Федоровны в Александровском дворце, передает корреспондент ТАСС. Дворец был закрыт для посещения на протяжении последних семи лет, и с 14 августа для публики будут доступны 13 исторических интерьеров.

"Сегодняшнего дня мы ждали десять лет, - сказала на церемонии открытия директор музея-заповедника Ольга Таратынова. - Сегодня мы открываем только личные комнаты Николая II и Александры Федоровны, но поверьте, это бриллиант. Это самое ценное в Александровском дворце и то, что вызывает самый большой интерес у публики".

Посетители могут увидеть приемную, где обычно ожидали прибывшие на аудиенцию к императору, рабочий кабинет, где Николай II ежедневно принимал министров и работал с бумагами, мавританскую - оформленную в мавританском стиле ванную комнату с бассейном для плавания, камердинерскую и парадный кабинет, где во время Первой мировой войны принимались судьбоносные решения. К половине Александры Федоровны относятся свитская, спальня, сиреневый кабинет - любимая комната императрицы, палисандровая гостиная, в которой она хранила вещи, напоминавшие ей о родине, - Гессенском герцогстве на юге Германии, и кленовая гостиная, где она принимала доверенных посетителей. Также доступными для посещения стали помещения библиотек и угловая гостиная, где император принимал послов иностранных государств.

"Сегодня особый день и для российской культуры, и для Санкт-Петербурга, и для Царского Села. 13 августа 2021 года войдет в историю так же, как вошли другие даты, связанные с этим уникальным зданием", - сказал на церемонии директор департамента музеев и внешних связей министерства культуры РФ Александр Воронко. Так, он напомнил, что из Александровского дворца 1 августа 1917 года августейшая семья отправилась в ссылку в Тобольск. В послереволюционные годы в его помещениях размещались детский дом, база отдыха сотрудников НКВД и военно-морское ведомство. "Но историческая справедливость восторжествовала", - добавил Воронко, назвав открывшиеся интерьеры "чудом реставрации".

Возрождение дворца

Некоторые из 13 комнат сохранили историческое декоративное убранство - к примеру, парадный кабинет и угловая гостиная. Эти помещения были отреставрированы на основе обширной иконографии - любительских фотографий членов императорской семьи из государственных архивов, автохромов 1917 года и архивных документов. По образцам тканей, которые хранятся в Царском Селе и в музее-заповеднике "Павловск", удалось воссоздать тканевый декор.

За период реставрации были сделаны важные находки, которые впоследствии помогли реставраторам в воссоздании отделки комнат. К примеру, при проведении демонтажных работ в мавританской, отделка которой была утрачена в годы Великой Отечественной войны, мастера обнаружили под чашей бассейна фрагменты керамической плитки стен из этого и других интерьеров жилой половины дворца. Благодаря этому облицовку стен императорской ванной реставраторы воссоздали во всем ее цветовом разнообразии и с максимальной точностью.

"Воссоздание апартаментов императора Николая II и его супруги Александры Федоровны - важный шаг в возрождении всего Александровского дворца, - говорится в адресе главы города Александра Беглова, который на церемонии огласил вице-губернатор Борис Пиотровский. - После полного завершения реставрации дворец станет многофункциональным музейным комплексом, его будут посещать гости со всего мира, в нем будет вестись работа с детьми".

Реставрационные работы в Александровском дворце ведутся в основном за счет финансирования, выделяемого министерством культуры РФ, а также за счет средств музея и благотворительных средств. Директор музея-заповедника отметила, что работы по второй очереди дворца предполагается завершить через два года.

Александровский дворец в Царском Селе был построен итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. С 1905 года дворец стал постоянной резиденцией императора Николая II, который родился здесь в 1868 году. В Александровском дворце прошли последние 12 лет его царствования.