Более 50 российских журналистов умерли с начала пандемии из-за коронавируса

ИЖЕВСК, 13 августа. /ТАСС/. Более 50 российских журналистов с начала пандемии умерли от коронавирусной инфекции, десятки тысяч переболели. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на полях образовательного форума для региональных журналистов "Инфорум", который проходит в Ижевске.

"По миру больше 1 тыс. журналистов погибли от вируса. У нас, по моим данным предварительным, умерли больше 50. Десятки тысяч переболели, я сам переболел", - рассказал он.

Соловьев также добавил, что многие журналисты уже вакцинировались. "Журналисты как врачи, они всегда на передовой, те, кто именно работают в поле в глобальном смысле слова, в таком широком смысле, поэтому, конечно, надо было всем привиться. Я думаю, что подавляющее большинство журналистов все-таки уже с прививками либо переболели и уже могут продолжать работать", - заметил Соловьев.

Глава СЖР подчеркнул, что на предстоящем форуме российских СМИ в Сочи все участники должны быть вакцинированы или иметь справки о перенесенном заболевании.