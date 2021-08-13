Более 17 тыс. человек приняли участие в интенсиве "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2121" для представителей стартапов и вузов собрал на одной площадке 17,2 тыс. человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Трехнедельный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2121" [завершился в Великом Новгороде] <…> Мероприятие продлилось 21 день и собрало свыше 17,2 тыс. участников - представителей стартапов, технологических компаний, команд вузов, регионов и городов, которые развивают проекты в сфере новых технологий", - говорится в сообщении.

Организаторами интенсива, проводившегося в очном и онлайн-форматах, выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Агентство стратегических инициатив, Университет 20.35, Платформа НТИ при поддержке правительства Новгородской области. Одним из итогов работы участников, которая проходила с 21 июля по 10 августа, стала обновленная "Карта будущего" - набор ожидаемых экспертами мировых социокультурных и экономических трендов.

"Вывод <…> простой. Если мы хотим, чтобы наши дети и внуки увидели 2121 год, то мы должны научиться жить в мире с природой, планетой, с самими собой. Должны научиться следовать зову сердца и внутренней совести больше, чем экономическому и политическому расчету. На новгородской земле это ощущается четче. Та повестка, которая была принципиальна для выживания нашей страны много столетий назад, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Мы точно знаем, что сделать, чтобы это будущее состоялось", - приводит пресс-служба Платформы НТИ слова ее генерального директора, спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова.

"Архипелаг" также стал площадкой для формирования новых технологических команд, разработки путей развития городов и регионов, а также поддержки проектов по направлениям сквозных технологий.

"На интенсиве было представлено более 2 тыс. проектов, из них около 1 тыс. стартапов с суммарным оборотом 20 млрд рублей "прокачали" и "упаковали" свои продукты на акселераторе, получили доступ к 150 индустриальным заказчикам <…> Фонд содействия инновациям отобрал для финансирования 63 проекта, которые участвовали в акселерационном этапе", - также уточнила пресс-служба Платформы НТИ.