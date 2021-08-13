Более 100 млн зрителей планируют привлечь к новому марафону общества "Знание"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Новый марафон российского общества "Знание", который пройдет в начале сентября, планирует собрать более 100 млн зрителей. Об этом сообщил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в пятницу.

"С 1 по 3 сентября будет новый, еще более масштабный, марафон. Я рассчитываю, что мы в сотрудничестве сможем охватить уже более 100 млн людей", - сказал он во время Всероссийского форума сельской молодежи в Республике Мордовия.

Древаль добавил, что в мае этого года проходил похожий онлайн-марафон, аудитория которого составила более 70 млн человек.

Главной задачей таких марафонов, отметил он, является просвещение и развитие молодежи, а также их мотивация к саморазвитию. Для этого, по его словам, более тысячи лекторов во всех регионах России готовы делиться знаниями с молодежью.

Просветительский марафон "Новое знание" прошел 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.