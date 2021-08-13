Суд Минска вынес приговор местному жителю за угрозы в адрес журналиста РФ

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Городской суд Минска приговорил 48-летнего жителя белорусской столицы Святослава Лепешева к четырем годам ограничения свободы за угрозу убийством сотруднику российского телеканала RT Константину Придыбайло и разжигание национальной вражды по отношению к русским. Об этом сообщил в пятницу на своем сайте не зарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, 14 сентября Лепешев увидел номер телефона Константина Придыбайло в одном из телеграм-каналов белорусской оппозиции, где публикуются личные данные сотрудников правоохранительной и судебной системы, официальных лиц Белоруссии и журналистов, которых радикальная белорусская оппозиция считает сторонниками властей страны. Лепешев позвонил Придыбайло и произнес угрожающую фразу с использованием нецензурной лексики. Во время заседания суда стало известно, что в целях безопасности Константина Придыбайло тогда перевезли в посольство России в Минске.

Следователи также нашли переписку Лепешева на интернет-форумах, где он допускал враждебные высказывания в адрес россиян как народа. За это в отношении Лепешева возбудили уголовное дело о разжигании национальной вражды.

Лепешев был задержан в начале декабря прошлого года. Как сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, Придыбайло обратился в милицию в сентябре. Милиционеры выяснили, что 47-летний житель Минска звонил журналисту по телефону и угрожал с ним расправиться. Как отмечало МВД Белоруссии, задержанный работал в минском социальном центре религиозного толка. В Белоруссии наказание в виду ограничения свободы предусматривает отбывание срока в исправительном учреждении открытого типа.